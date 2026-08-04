В ПФУ объяснили главное правило расчета субсидии

Размер жилищной субсидии зависит не только от доходов семьи, но и от так называемого обязательного процента платежа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
Главное:
Жилищная субсидия назначается в случае если стоимость жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных норм превышает сумму обязательного платежа, которую должно платить домохозяйство.
Обязательный процент платежа - это индивидуальный показатель, определяющий, какую долю своего среднемесячного дохода семья должна направлять на оплату коммунальных услуг.
Для каждого домохозяйства этот процент рассчитывается раздельно. Главный фактор, влияющий на его размер, - среднемесячный совокупный доход в расчете на одного человека.
Чтобы определить обязательный процент платежа, необходимо:
Именно так определяется индивидуальный процент платежа для конкретной семьи.
После определения обязательного процента его умножают на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.
В результате получают сумму, которую семья должна платить за жилищно-коммунальные услуги за свой счет. Если же фактическая стоимость коммунальных услуг в рамках социальных нормативов превышает этот размер, разницу компенсирует государство посредством жилищной субсидии.
Такой механизм построен по принципу социальной справедливости. Домохозяйства с более низкими доходами имеют меньший обязательный процент платежа, а значит, платят за коммунальные услуги меньше собственных средств и могут получить большую субсидию.
В то же время семьи с более высокими доходами имеют больший обязательный платеж, поэтому и размер государственной помощи для них будет меньше или же ее вовсе не будет.
Таким образом, обязательный процент платежа является одним из ключевых показателей, от которого напрямую зависит размер жилищной субсидии для каждого украинского домохозяйства.
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