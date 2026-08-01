Субсидія і пільга одночасно? ПФУ поставив крапку в поширеному питанні

Багато українців, які мають право на державну підтримку при оплаті комунальних послуг, досі не знають, чи можна одночасно отримувати субсидію і пільгу. Відповідь на це питання досить чітка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

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Хто має право на пільги на оплату комунальних послуг. Право на пільги мають окремі категорії громадян, визначені законодавством. Серед них, зокрема, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї та інші категорії. Водночас для більшості пільг враховується середньомісячний дохід сім'ї, який не повинен перевищувати встановленого державою рівня.

Право на пільги мають окремі категорії громадян, визначені законодавством. Серед них, зокрема, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї та інші категорії. Водночас для більшості пільг враховується середньомісячний дохід сім'ї, який не повинен перевищувати встановленого державою рівня. Коли субсидія може бути вигіднішою за пільгу. Розмір житлової субсидії визначається індивідуально. Під час розрахунку Пенсійний фонд враховує доходи домогосподарства, кількість його членів, площу житла та соціальні нормативи споживання комунальних послуг. Саме тому в окремих випадках субсидія може покривати більшу частину витрат на оплату комуналки, ніж пільга.

Розмір житлової субсидії визначається індивідуально. Під час розрахунку Пенсійний фонд враховує доходи домогосподарства, кількість його членів, площу житла та соціальні нормативи споживання комунальних послуг. Саме тому в окремих випадках субсидія може покривати більшу частину витрат на оплату комуналки, ніж пільга. Як оформити субсидію або пільгу. Подати заяву на призначення житлової субсидії чи пільги можна кількома способами: особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України, через ЦНАП, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи портал "Дія". Перед поданням документів варто перевірити, який саме вид державної підтримки забезпечить більшу компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги.

Чи можна отримувати субсидію і пільгу одночасно

У ПФУ наголосили, що законодавство не передбачає одночасного надання житлової субсидії та пільги на оплату одних і тих самих житлово-комунальних послуг.

Якщо людина або сім'я має право і на пільгу, і на житлову субсидію, необхідно обрати один із цих видів державної підтримки.

При цьому рішення варто ухвалювати з урахуванням того, який варіант буде більш вигідним саме для конкретного домогосподарства.

Як визначають, що буде вигідніше

У Пенсійному фонді пояснили, що право на житлову субсидію визначається індивідуально. Під час її розрахунку враховуються доходи домогосподарства, кількість зареєстрованих або фактично проживаючих осіб, соціальні нормативи та інші обставини.

Водночас розмір пільги залежить від категорії пільговика та умов, визначених законодавством.

Саме тому в одних випадках більшою фінансовою підтримкою може стати житлова субсидія, а в інших - пільга.

Що робити, якщо маєте право на обидва види допомоги

У ПФУ рекомендують перед оформленням державної допомоги з'ясувати, який із механізмів буде більш вигідним.

Якщо людина вже користується пільгою, але субсидія може забезпечити більшу компенсацію витрат на комунальні послуги, вона має право звернутися із заявою про призначення житлової субсидії.

Водночас у разі, якщо пільга є більш вигідною, саме вона застосовуватиметься для оплати житлово-комунальних послуг.