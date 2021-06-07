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ПФУ погасил долг по выплатам карантинных 8 тысяч гривен

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Украина, Понедельник 07 июня 2021 17:51
ПФУ погасил долг по выплатам карантинных 8 тысяч гривен Фото: ФОПам и наемным работникам завершили выплаты по 8000 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины по состоянию на 7 июня выплатил 2 719,5 млн грн ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Единоразовая выплата составляет 8 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Таким образом деньги получили все 340 тысяч человек, подавших заявки.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в постановление о выплатах по 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Из общего фонда государственного бюджета выделили еще 1,4 млрд гривен.

Ранее Пенсионный фонд Украины исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен. По состоянию на 20 мая 2021 года для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1,4 млрд гривен. Деньги получили 175 тысяч человек.

Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля.

В то же время по состоянию на 24 мая 2021 года заявления на получение помощи подали 340 199 застрахованных лиц. Соответственно необходимая сумма для финансирования этих выплат составляла 2 721,5 млн гривен.

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