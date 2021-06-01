На выплаты карантинных 8000 гривен из госбюджета выделили еще 1,4 млрд гривен

Кабинет министров внес изменения в постановление о выплатах по 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам , пострадавшим от карантина. Из общего фонда государственного бюджета выделяется еще 1,4 млрд гривен.

Деньги выделяются Министерству социальной на программу "Предоставление Пенсионным фондом Украины помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в апреле на выплаты ФОПам и наемным работникам из специального фонда государственного бюджета было выделено 1,4 млрд гривен. Средства выделялись Министерству социальной политики, которое перечисляло их в Пенсионный фонд Украины.

В то же время по состоянию на 24 мая 2021 года заявки на получение помощи застрахованным лицам подали 340 199 застрахованных лиц. Соответственно необходимая сумма для финансирования этих выплат составляет 2 721 592 тыс. грн. По информации Пенсионного фонда Украины на сегодня из 340 199 заявок профинансировано 175 000 заявок на сумму 1 400 000 тыс. гривен, остаются без финансирования 165 199 заявлений на сумму 1 321 592 тыс. гривен.