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ПФУ погасив борг із виплат карантинних 8 тисяч гривень

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Україна, Понеділок 07 червня 2021 17:51
ПФУ погасив борг із виплат карантинних 8 тисяч гривень Фото: ФОПам та найманим працівникам завершили виплати по 8000 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України станом на 7 червня виплатив 2 719,5 млн грн ФОПам та найманим працівникам, які постраждали від карантину. Одноразова виплата становить 8 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Таким чином гроші отримали всі 340 тисяч осіб, що подали заявки.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про виплати по 8 тисяч гривень ФОПам і найманим працівникам, які постраждали від карантину. Із загального фонду державного бюджету виділили ще 1,4 млрд гривень.

Раніше Пенсійний фонд України вичерпав свій бюджет на виплати карантинних 8 тисяч гривень. Станом на 20 травня 2021 року для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямовано 1,4 млрд гривень. Гроші отримали 175 тисяч осіб.

Заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня.

Водночас станом на 24 травня 2021 року заяви на отримання допомоги подали 340 199 застрахованих осіб. Відповідно необхідна сума для фінансування цих виплат складала 2 721,5 млн гривен.

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