Кабмин планирует погасить 1,4 млрд гривен долга по выплате карантинных 8 тысяч гривен

Физические лица-предприниматели и наемные работники, которым не заплатили по 8 тысяч гривен за карантин , начнут получать свои деньги с 7 июня. Это примерно 165 тысяч человек.

Как отметил премьер, уже осуществлена выплата в размере 8 тыс. гривен ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле этого года, на сумму 1,4 млрд гривен.

"Деньги получили 175 тысяч человек. Всего было зарегистрировано почти 340 тысяч заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня", - говорится в сообщении.