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Кабмин планирует погасить 1,4 млрд гривен долга по выплате карантинных 8 тысяч гривен

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Украина, Понедельник 07 июня 2021 14:44
Кабмин планирует погасить 1,4 млрд гривен долга по выплате карантинных 8 тысяч гривен Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Физические лица-предприниматели и наемные работники, которым не заплатили по 8 тысяч гривен за карантин, начнут получать свои деньги с 7 июня. Это примерно 165 тысяч человек.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль селекторном совещании в офисе президента Украины, сообщает пресс-служба президента.

Как отметил премьер, уже осуществлена выплата в размере 8 тыс. гривен ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле этого года, на сумму 1,4 млрд гривен.

"Деньги получили 175 тысяч человек. Всего было зарегистрировано почти 340 тысяч заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в постановление о выплатах по 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Из общего фонда государственного бюджета выделили еще 1,4 млрд гривен.

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен. По состоянию на 20 мая 2021 года для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1,4 млрд гривен. Деньги получили 175 тысяч человек.

Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля.

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