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ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсионной выплаты 11,1 млн пенсионеров составлял 3,7 тысяч гривен. Бывшие судьи получали в 20 раз больше.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средние выплаты составляли:

  • пенсии по возрасту - 8 316 443 человек, средняя пенсия - 3 770,23 гривен,
  • по инвалидности - 1 367 192 человек, средняя пенсия - 2 825,32 гривен,
  • в связи с потерей кормильца - 530 902 человек, средняя пенсия - 3 227,83 гривен,
  • за выслугу лет - 212 345 человек, средняя пенсия - 3 403,48 гривен,
  • социальные пенсии - 71 924 человек, средняя пенсия - 1 785,49 гривен,
  • пожизненное денежное содержание судей - 3 556 человек, средняя пенсия - 77 387,20 гривен.

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 550 487 человек, средняя пенсия 5 650,26 гривен.

Стоит отметить, что средняя пенсия судей за первый квартал выросла на 13,9% (на 9 425,81 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 6,2% (на 217,14 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.

Напомним, средняя пенсия судей за 2020 год выросла на 48,1% (на 22 087,12 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 13,8% (на 424,53 гривен).

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Новости Украины пенсииПенсионный фонд Украины
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