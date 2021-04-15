ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

По состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсионной выплаты 11,1 млн пенсионеров составлял 3,7 тысяч гривен. Бывшие судьи получали в 20 раз больше.

Стоит отметить, что средняя пенсия судей за первый квартал выросла на 13,9% (на 9 425,81 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 6,2% (на 217,14 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.

Напомним, средняя пенсия судей за 2020 год выросла на 48,1% (на 22 087,12 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 13,8% (на 424,53 гривен).