Названа доля пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен
По состоянию на 1 апреля 2021 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 419 022 украинцев. Это составляет 3,8% от общего числа пенсионеров (11 052 849 человек).
Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 2000 грн - 15,9%, 1 760 766 человек, средняя пенсия - 1 780,13 грн,
- от 2001 до 3000 грн - 38,8%, 4 287 088 человек, средняя пенсия - 2 477,28 грн,
- от 3001 до 4000 грн - 19,2%, 2 123 774 человек, средняя пенсия - 3 444,03 грн,
- от 4001 до 5000 грн - 9,1%, 1 004 321 человек, средняя пенсия - 4 448,90 грн,
- от 5001 до 10000 грн - 13,2%, 1 457 878 человек, средняя пенсия - 6 738,17 грн,
- более 10000 грн - 3,8%, 419 022 человек, средняя пенсия - 13 859,43 грн.
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.
Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, прибавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров.