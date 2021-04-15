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Названа доля пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 13:14
Названа доля пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен Фото: пенсии свыше 10 тысяч гривен получают 3,8% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля 2021 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 419 022 украинцев. Это составляет 3,8% от общего числа пенсионеров (11 052 849 человек).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 2000 грн - 15,9%, 1 760 766 человек, средняя пенсия - 1 780,13 грн,
  • от 2001 до 3000 грн - 38,8%, 4 287 088 человек, средняя пенсия - 2 477,28 грн,
  • от 3001 до 4000 грн - 19,2%, 2 123 774 человек, средняя пенсия - 3 444,03 грн,
  • от 4001 до 5000 грн - 9,1%, 1 004 321 человек, средняя пенсия - 4 448,90 грн,
  • от 5001 до 10000 грн - 13,2%, 1 457 878 человек, средняя пенсия - 6 738,17 грн,
  • более 10000 грн - 3,8%, 419 022 человек, средняя пенсия - 13 859,43 грн.

Названа доля пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, прибавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров.

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