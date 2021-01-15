Названа категория украинцев с самой высокой пенсией

Выплаты бывшим судьям за год выросли на 22 тысячи и достигли 68 тысяч гривен
По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсионной выплаты 11,1 млн пенсионеров составлял 3,5 тысяч гривен. Бывшие судьи получали в 20 раз больше.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, средние выплаты составляли:
Кроме того, пенсии военнослужащих получали 551 382 человек, средняя пенсия 5 583,21 гривен.
Стоит отметить, что средняя пенсия судей за 2020 год выросла на 48,1% (на 22 087,12 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 13,8% (на 424,53 гривен).
Напомним, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2021 года получали 336 985 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 130 954 человек).
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.