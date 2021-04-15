ПФУ назвав категорію українців з найбільшою пенсією

Станом на 1 квітня 2021 року середній розмір пенсійної виплати 11,1 млн пенсіонерів становив 3,7 тисяч гривень. Колишні судді отримували у 20 разів більше.

Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Варто відзначити, що середня пенсія суддів за перший квартал зросла на 13,9% (на 9 425,81 гривень), в той час як середня пенсія по Україні - на 6,2% (на 217,14 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.

Нагадаємо, середня пенсія суддів за 2020 рік виріс на 48,1% (на 22 087,12 гривень), в той час як середня пенсія по Україні - на 13,8% (на 424,53 гривень).