ПФУ начал выплачивать повышенные пенсии за месяц

Пенсионный фонд Украины 2 декабря начал финансирование пенсий за текущий месяц. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По данным ведомства, на финансирование пенсий уже направлено 603,2 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), с 1 декабря 2019 года повышен на 74 грн до 1638 грн. Плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год.

Отметим, согласно закону о госбюджете-2020, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн. Пенсия будет повышена с 1 июля до 1712 грн, с 1 декабря - до 1769 грн.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 ноября завершил финансирование пенсий за ноябрь 2019 года. По данным ведомства, на пенсии за ноябрь направлено 35,2 млрд грн, что несколько меньше, чем в октябре (35,3) млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.