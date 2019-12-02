ПФУ почав виплачувати підвищені пенсії за місяць

Пенсійний фонд України 2 грудня розпочав фінансування пенсій за поточний місяць. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

За даними відомства, на фінансування пенсій вже направлено 603,2 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), з 1 грудня 2019 року підвищено на 74 грн до 1638 грн. Планове підвищення мінімальної пенсії закладено в законі про державний бюджет на 2019 рік.

Зазначимо, згідно із законом про держбюджет-2020, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн. Пенсія буде підвищена з 1 липня до 1712 грн, з 1 грудня - до 1769 грн.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 листопада завершив фінансування пенсій за листопад 2019 року. За даними відомства, на пенсії за листопад направлено 35,2 млрд грн, що дещо менше, ніж у жовтні (35,3) млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів.