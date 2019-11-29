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В Украине вырастет минимальная и максимальная пенсия

Новости » Экономика     29.11.2019 - 16:26
В Украине вырастет минимальная и максимальная пенсия
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Минимальный размер увеличится до 1638 грн, максимальный - до 16380 грн

Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как напомнили в ПФУ, соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

Согласно закону, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

В Украине вырастет минимальная и максимальная пенсия

Напомним, максимальное пособие по безработице увеличится с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц. Соответствующая норма содержится в законе о государственном бюджете на 2019 год. Согласно закону, прожиточный минимум для трудоспособных лиц возрастет с 2007 грн. до 2102 грн. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимальной помощи по безработице.

Как сообщало РБК-Украина, согласно закону о госбюджете-2020, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн. Пенсия будет повышена с 1 июля до 1712 грн, с 1 декабря - до 1769 грн.

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