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ПФУ назвал суммы выплат пенсий и субсидий за месяц

Новости » Экономика    23.08.2019 - 15:52
ПФУ назвал суммы выплат пенсий и субсидий за месяц
Фото: Пенсионный фонд Украины (УНИАН)

За август фонд выплатил 35 млрд грн пенсий и 157 млн грн субсидий

Пенсионный фонд Украины 23 августа завершил финансирование пенсий за август и жилищных субсидий за июль 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за август направлено 35 млрд грн на жилищные субсидии за июль - 157,2 млн грн.

ПФУ назвал суммы выплат пенсий и субсидий за месяц

Как сообщало РБК-Украина, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. По информации ПФУ, доля пенсионеров по разным категориям распределились следующим образом: по возрасту (76%) - средняя пенсия 3009 грн, по инвалидности (12%) - 2547 грн, в случае потери кормильца (6%) - 2853 грн, за выслугу лет (5%) - 4124 грн, социальные пенсии (1%) - 1571 грн.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.

Отметим, Пенсионный фонд Украины 25 июля завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь 2019 года. По данным ведомства, на пенсии за июль направлено 35 млрд грн на жилищные субсидии за июнь - 182,4 млн грн.

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