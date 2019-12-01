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Минимальная пенсия выросла с 1 декабря

Новости » Экономика     01.12.2019 - 08:40
Минимальная пенсия выросла с 1 декабря
Фото: пенсионное удостоверение (facebook.com/pfu.gov.ua)

Выплаты пенсионерам повысили на 74 грн

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), с 1 июля 2019 года повышен на 74 грн до 1638 грн. Плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год.

Это второе повышение минимальной пенсии в 2019 году. С 1 июля 2019 года она была повышена на 67 грн до 1564 грн.

Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).

Отметим, что минимальная пенсия в Украине выросла на 9% и в 2018 году - до 1497 грн. Однако инфляция составила 9,8% (декабрь к декабрю).

Как сообщало РБК-Украина, согласно закону о госбюджете-2020, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн. Пенсия будет повышена с 1 июля до 1712 грн, с 1 декабря - до 1769 грн.

При этом рост минимальной зарплаты должен незначительно превысить плановый уровень инфляции в 2020 году (который ожидается на уровне 5,5% декабрь к декабрю).

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