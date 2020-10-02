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ПФУ начал финансирование пенсий за месяц

Автор: Александр Белоус

На пенсии за октябрь направлены первые 1,2 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 1 октября 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за месяц. На пенсионные выплаты направлены первые 1,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

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Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 сентября 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. Всего за сентябрь 2020 года на пенсии направлено 39,2 млрд гривен, что столько же, как в августе и в июле 2020 года (39,2 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной заплати с 1 сентября до 5000 гривен.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-август 2020 года составили 299,6 млрд гривен, расходы - 315,5 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд достиг 15,9 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

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