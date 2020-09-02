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ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за сентябрь

Киев, Среда 02 сентября 2020 17:23
ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за сентябрь
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Повышение пенсий коснется 1,6 млн человек

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 2 сентября 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за месяц. На пенсионные выплаты направлены первые 0,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за сентябрь

Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 августа 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. Всего за август 2020 года на пенсии направлено 39,2 млрд гривен, что столько же, как и в июле 2020 года (39,2 млрд гривен).

По состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 25 августа одобрил закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.

Пенсионный фонд Украины уже провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной заплати с 1 сентября до 5000 гривен.

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