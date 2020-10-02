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ПФУ начал финансирование пенсий за месяц

Киев, Пятница 02 октября 2020 10:35
ПФУ начал финансирование пенсий за месяц
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

На пенсии за октябрь направлены первые 1,2 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 1 октября 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за месяц. На пенсионные выплаты направлены первые 1,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

ПФУ начал финансирование пенсий за месяц

Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 сентября 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. Всего за сентябрь 2020 года на пенсии направлено 39,2 млрд гривен, что столько же, как в августе и в июле 2020 года (39,2 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной заплати с 1 сентября до 5000 гривен.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-август 2020 года составили 299,6 млрд гривен, расходы - 315,5 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд достиг 15,9 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

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