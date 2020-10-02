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ПФУ почав фінансування пенсій за місяць

Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 10:35
ПФУ почав фінансування пенсій за місяць
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

На пенсії за жовтень спрямовані перші 1,2 млрд гривень

Пенсійний фонд України (ПФУ) 1 жовтня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій за місяць. На пенсійні виплати спрямовано перші 1,2 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

"Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

ПФУ почав фінансування пенсій за місяць

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 вересня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. Всього за вересень 2020 року на пенсії направлено 39,2 млрд гривень, що стільки ж, як у серпні та липні 2020 року (39,2 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій для 1,6 млн осіб. Це пов'язано із зростанням мінімальної заплати з 1 вересня до 5000 гривень.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2020 року склали 299,6 млрд гривень, витрати - 315,5 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд досяг 15,9 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

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