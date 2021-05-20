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ПФУ исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен

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Украина, Четверг 20 мая 2021 16:29
ПФУ исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен Фото: карантинные 8 тысяч получили около половины из подавших заявки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 20 мая 2021 года для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1,4 млрд гривен. Деньги получили 175 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Таким образом выплаты компенсации за карантин получили около половины из тех, кто уже подал заявки.

Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. По состоянию на 6 мая заявки на компенсацию за карантин подали 320 тысяч украинцев.

Если регион был отнесен к" красной "зоне в течение февраля-марта, необходимо было обратиться за деньгами через портал или приложение "Дія" до 19 мая.

В бюджете Пенсионного фонда Украины на выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах предусмотрено 1,4 млрд гривен. ПФУ получает средства для выплат от Минсоцполитики.

В пресс-службе Минэкономики РБК-Украина сообщили, что физические лица - предприниматели (ФОПі) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после подачи заявки. Все данные должны быть заполнены правильно.

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