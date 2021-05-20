ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ПФУ вичерпав свій бюджет на виплати карантинних 8 тисяч гривень

Новость на русском →
Україна, Четвер 20 травня 2021 16:29
ПФУ вичерпав свій бюджет на виплати карантинних 8 тисяч гривень Фото: карантинні 8 тисяч отримали близько половини з тих, хто подав заявки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 20 травня 2021 року для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямовано 1,4 млрд гривень. Гроші отримали 175 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Таким, чином виплати компенсації за карантин отримали близько половини з тих, хто вже подав заявки.

Заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Станом на 6 травня заявки на компенсацію за карантин подали 320 тисяч українців.

Якщо регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно було звернутися за грошима через портал або застосунок "Дія" до 19 травня.

У бюджеті Пенсійного фонду України на виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам у "червоних" зонах передбачено 1,4 млрд гривень. ПФУ отримує кошти для виплат від Мінсоцполітики.

У прес-службі Мінекономіки повідомили РБК-Україна, що фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки. Усі дані повинні бути заповнені правильно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка выплаты Пенсионный фонд Украины Карантин
NEWS
"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
DAILY
Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют