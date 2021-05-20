ПФУ вичерпав свій бюджет на виплати карантинних 8 тисяч гривень

Станом на 20 травня 2021 року для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямовано 1,4 млрд гривень. Гроші отримали 175 тисяч осіб.

Таким, чином виплати компенсації за карантин отримали близько половини з тих, хто вже подав заявки.

Заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Станом на 6 травня заявки на компенсацію за карантин подали 320 тисяч українців.

Якщо регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно було звернутися за грошима через портал або застосунок "Дія" до 19 травня.