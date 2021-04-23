Названы сроки получения 8 тысяч гривен после подачи заявки
Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после заполнения заявки. Все данные должны быть заполнены правильно.
Об этом говорится в ответе пресс-службы Минэкономики на запрос РБК-Украина.
Как отмечается в ответе, с 19 апреля ФОПы и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания в области "красной" зоне, могут подать заявку на получение единовременной материальной помощи из государственного бюджета Украины в размере 8 тысяч гривен. Сделать это можно на портале или в приложении "Дія".
В пресс-службе уточнили, что подать заявление можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в области, где ведется деятельность. Если эта область была отнесена к "красной" зоне в течение февраля-марта 2021 года, можно подать заявление до 18 мая 2021 включительно.
Если правильно заполнены все данные и застрахованное лицо соответствует условиям оказания помощи, "в течение 10 дней выплата поступит на счет, указанный в заявлении на пособие", сообщили в Минэкономики.
Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. По состоянию на 21 апреля заявки подали больше 200 тысяч физических лиц - предпринимателей и наемных работников. В то же время из госбюджета выделили средства только на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен.
Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія". Подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.