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ПФУ почти исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен

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Украина, Пятница 14 мая 2021 17:23
ПФУ почти исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен Фото: на выплаты ФОПам предусмотрели 1,4 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В бюджете Пенсионного фонда Украины на выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах предусмотрено 1,4 млрд гривен. ПФУ получает средства для выплат от Минсоцполитики.

Об этом говорится в ответе ПФУ на запрос РБК-Украина.

"Бюджетом Пенсионного фонда Украины на 2021 год... для оказания помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, предусмотрено 1,4 млрд гривен", - говорится в ответе.

В ПФУ также сообщили, что согласно Порядку оказания помощи, "Пенсионный фонд Украины осуществляет перечисление средств для выплаты пособий по спискам на выплату пособия, сформированными Минцифры на основании поданных заявлений, в пределах сумм, поступивших от Минсоцполитики на указанные выплаты".

ПФУ почти исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен

Отметим, по состоянию на 14 мая для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1 млрд гривен. Деньги получили 125 тысяч человек.

Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. По состоянию на 6 мая заявки на компенсацию за карантин подали 320 тысяч украинцев.

В пресс-службе Минэкономики сообщили РБК-Украина, что физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после заполнения заявки. Все данные должны быть заполнены правильно.

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