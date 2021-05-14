ПФУ почти исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен

В бюджете Пенсионного фонда Украины на выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах предусмотрено 1,4 млрд гривен. ПФУ получает средства для выплат от Минсоцполитики.

Об этом говорится в ответе ПФУ на запрос РБК-Украина.

"Бюджетом Пенсионного фонда Украины на 2021 год... для оказания помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, предусмотрено 1,4 млрд гривен", - говорится в ответе. В ПФУ также сообщили, что согласно Порядку оказания помощи, "Пенсионный фонд Украины осуществляет перечисление средств для выплаты пособий по спискам на выплату пособия, сформированными Минцифры на основании поданных заявлений, в пределах сумм, поступивших от Минсоцполитики на указанные выплаты".