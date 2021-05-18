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Выплаты по 8 тысяч гривен: сколько украинцев получили карантинные деньги

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Украина, Вторник 18 мая 2021 15:06
Выплаты по 8 тысяч гривен: сколько украинцев получили карантинные деньги Фото: карантинные 8 тысяч получили 150 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 18 мая 2021 года для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1,2 млрд гривен. Деньги получили 150 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Таким образом выплаты компенсации за карантин получили меньше половины из тех, кто уже подал заявки.

Напомним, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. По состоянию на 6 мая заявки на компенсацию за карантин подали 320 тысяч украинцев.

Если регион был отнесен к "красной" зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за деньгами через портал или приложение "Дія" до 19 мая.

В пресс-службе Минэкономики сообщили РБК-Украина, что физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после заполнения заявки. Все данные должны быть заполнены правильно.

В бюджете Пенсионного фонда Украины на выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах предусмотрено 1,4 млрд гривен. ПФУ получает средства для выплат от Минсоцполитики.

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