ПФУ готує нові правила для роботодавців: що зміниться у працевлаштуванні людей з інвалідністю

Головне: Єдиний механізм: ПФУ планує впровадити чіткий порядок повідомлення про отримання, втрату або відкликання спеціального статусу для підприємств та ФОПів.

ПФУ планує впровадити чіткий порядок повідомлення про отримання, втрату або відкликання спеціального статусу для підприємств та ФОПів. Формати подачі: Документи можна буде подавати онлайн через портал ПФУ з КЕП, через "Дію" або у паперовому вигляді особисто чи поштою.

Документи можна буде подавати онлайн через портал ПФУ з КЕП, через "Дію" або у паперовому вигляді особисто чи поштою. Стандартизація: Для звітування передбачено впровадження уніфікованих форм документів, що має зменшити плутанину та зробити процедуру прозорішою для бізнесу.

Для звітування передбачено впровадження уніфікованих форм документів, що має зменшити плутанину та зробити процедуру прозорішою для бізнесу. Щоквартальний контроль: З 1 січня 2026 року дотримання нормативів працевлаштування контролюється щоквартально, а не раз на рік.

З 1 січня 2026 року дотримання нормативів працевлаштування контролюється щоквартально, а не раз на рік. Цільовий внесок: Замість штрафів впроваджено спеціальний внесок, який підприємство має сплатити самостійно, якщо норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю не виконано.

Замість штрафів впроваджено спеціальний внесок, який підприємство має сплатити самостійно, якщо норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю не виконано. Проблеми ринку: За даними досліджень, 60% компаній не можуть знайти кваліфікованих кандидатів, а 92% бізнесу не отримують допомоги у пошуку таких працівників.

Що саме хочуть змінити

Нові правила мають впорядкувати процедуру, яка раніше залишалася недостатньо чіткою. У ПФУ планують визначити єдиний механізм комунікації бізнесу з фондом щодо спеціальних статусів.

Зокрема, пропонується встановити єдиний порядок для:

підприємств або ФОПів, які займаються трудовою інтеграцією людей з інвалідністю;

підприємств захищеного працевлаштування.

Також передбачено впровадження стандартизованих форм документів - окремо для отримання статусу, його втрати чи відкликання повідомлення.

Як подавати інформацію

Роботодавці зможуть обирати формат подання документів:

онлайн через портал Пенсійного фонду з використанням КЕП;

через "Дію" (за наявності технічної можливості);

у паперовому вигляді - особисто або поштою.

У паперовому форматі документи потрібно подавати у двох примірниках, один із яких повертатимуть із відміткою про прийняття.

Що це означає для бізнесу

Фактично Пенсійний фонд переводить процес у більш стандартизовану та контрольовану модель. Це має зменшити плутанину з документами та зробити процедуру прозорішою.

Водночас для роботодавців це означає і більшу відповідальність - за правильність даних та дотримання встановлених процедур.

Чому виникають проблеми з працевлаштуванням

Попри наявність програм підтримки, українські компанії часто стикаються з труднощами у працевлаштуванні людей з інвалідністю. За даними дослідження Конфедерації роботодавців України:

60% компаній не можуть знайти кандидатів із потрібною кваліфікацією;

92% бізнесу не отримують жодної допомоги у пошуку таких працівників;

48% роботодавців змушені шукати кандидатів через особисті контакти.

Однією з ключових проблем залишається відсутність ефективної комунікації між роботодавцями та людьми з інвалідністю. Бізнес фактично не має інструментів, щоб напряму донести інформацію про вакансії до потенційних кандидатів.

Працевлаштування людей з інвалідністю з 1 січня

Нові правила працевлаштування осіб з інвалідністю, які суттєво змінюють підхід до виконання нормативів роботодавцями, запрацювали в Україні з 1 січня 2026 року. Зокрема, контроль за їх дотриманням тепер здійснюється не раз на рік, а щоквартально, а замість штрафів запроваджено спеціальний цільовий внесок.

Відтепер роботодавці мають регулярно розраховувати середньооблікову кількість працівників і на її основі визначати, скільки осіб з інвалідністю повинні бути працевлаштовані. Якщо норматив не виконано, підприємство зобов’язане самостійно нарахувати і сплатити внесок до Пенсійного фонду.

Такий підхід фактично переводить систему у більш гнучку модель: бізнес отримує вибір - або виконувати норматив через працевлаштування, або компенсувати його фінансово. Водночас посилюється відповідальність за порушення - передбачені штрафи за несвоєчасну сплату внеску, помилки у звітності або її неподання.

