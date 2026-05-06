ПФУ готує нові правила для роботодавців: що зміниться у працевлаштуванні людей з інвалідністю

Пенсійний фонд України (ПФУ) планує оновити правила для роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідністю. Йдеться про запровадження чіткого порядку повідомлення про отримання або втрату спеціального статусу - відповідний проєкт уже оприлюднений.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на ПФУ.
Нові правила мають впорядкувати процедуру, яка раніше залишалася недостатньо чіткою. У ПФУ планують визначити єдиний механізм комунікації бізнесу з фондом щодо спеціальних статусів.
Зокрема, пропонується встановити єдиний порядок для:
Також передбачено впровадження стандартизованих форм документів - окремо для отримання статусу, його втрати чи відкликання повідомлення.
Роботодавці зможуть обирати формат подання документів:
У паперовому форматі документи потрібно подавати у двох примірниках, один із яких повертатимуть із відміткою про прийняття.
Фактично Пенсійний фонд переводить процес у більш стандартизовану та контрольовану модель. Це має зменшити плутанину з документами та зробити процедуру прозорішою.
Водночас для роботодавців це означає і більшу відповідальність - за правильність даних та дотримання встановлених процедур.
Попри наявність програм підтримки, українські компанії часто стикаються з труднощами у працевлаштуванні людей з інвалідністю. За даними дослідження Конфедерації роботодавців України:
Однією з ключових проблем залишається відсутність ефективної комунікації між роботодавцями та людьми з інвалідністю. Бізнес фактично не має інструментів, щоб напряму донести інформацію про вакансії до потенційних кандидатів.
Нові правила працевлаштування осіб з інвалідністю, які суттєво змінюють підхід до виконання нормативів роботодавцями, запрацювали в Україні з 1 січня 2026 року. Зокрема, контроль за їх дотриманням тепер здійснюється не раз на рік, а щоквартально, а замість штрафів запроваджено спеціальний цільовий внесок.
Відтепер роботодавці мають регулярно розраховувати середньооблікову кількість працівників і на її основі визначати, скільки осіб з інвалідністю повинні бути працевлаштовані. Якщо норматив не виконано, підприємство зобов’язане самостійно нарахувати і сплатити внесок до Пенсійного фонду.
Такий підхід фактично переводить систему у більш гнучку модель: бізнес отримує вибір - або виконувати норматив через працевлаштування, або компенсувати його фінансово. Водночас посилюється відповідальність за порушення - передбачені штрафи за несвоєчасну сплату внеску, помилки у звітності або її неподання.
