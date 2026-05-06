ПФУ готовит новые правила для работодателей: что изменится в трудоустройстве людей с инвалидностью

17:57 06.05.2026 Ср
4 мин
Работодатели смогут сообщать о статусе работников по новым правилам
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Трудоустройство людей с инвалидностью (freepik.com)

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) планирует обновить правила для работодателей, которые трудоустраивают людей с инвалидностью. Речь идет о введении четкого порядка уведомления о получении или утрате специального статуса - соответствующий проект уже обнародован.

Главное:

  • Единый механизм: ПФУ планирует внедрить четкий порядок уведомления о получении, потере или отзыве специального статуса для предприятий и ФОП.
  • Форматы подачи: Документы можно будет подавать онлайн через портал ПФУ с КЭП, через "Дію" или в бумажном виде лично или по почте.
  • Стандартизация: Для отчетности предусмотрено внедрение унифицированных форм документов, что должно уменьшить путаницу и сделать процедуру прозрачной для бизнеса.
  • Ежеквартальный контроль: С 1 января 2026 года соблюдение нормативов трудоустройства контролируется ежеквартально, а не раз в год.
  • Целевой взнос: Вместо штрафов введен специальный взнос, который предприятие должно уплатить самостоятельно, если норматив по трудоустройству лиц с инвалидностью не выполнен.
  • Проблемы рынка: По данным исследований, 60% компаний не могут найти квалифицированных кандидатов, а 92% бизнеса не получают помощи в поиске таких работников.

Что именно хотят изменить

Новые правила должны упорядочить процедуру, которая ранее оставалась недостаточно четкой. В ПФУ планируют определить единый механизм коммуникации бизнеса с фондом по специальным статусам.

В частности, предлагается установить единый порядок для:

  • предприятий или ФОП, которые занимаются трудовой интеграцией людей с инвалидностью;
  • предприятий защищенного трудоустройства.

Также предусмотрено внедрение стандартизированных форм документов - отдельно для получения статуса, его потери или отзыва уведомления.

Как подавать информацию

Работодатели смогут выбирать формат подачи документов:

  • онлайн через портал Пенсионного фонда с использованием КЭП;
  • через "Дію" (при наличии технической возможности);
  • в бумажном виде - лично или по почте.

В бумажном формате документы нужно подавать в двух экземплярах, один из которых будут возвращать с отметкой о принятии.

Что это означает для бизнеса

Фактически Пенсионный фонд переводит процесс в более стандартизированную и контролируемую модель. Это должно уменьшить путаницу с документами и сделать процедуру более прозрачной.

В то же время для работодателей это означает и большую ответственность - за правильность данных и соблюдение установленных процедур.

Почему возникают проблемы с трудоустройством

Несмотря на наличие программ поддержки, украинские компании часто сталкиваются с трудностями в трудоустройстве людей с инвалидностью. По данным исследования Конфедерации работодателей Украины:

  • 60% компаний не могут найти кандидатов с нужной квалификацией;
  • 92% бизнеса не получают никакой помощи в поиске таких работников;
  • 48% работодателей вынуждены искать кандидатов через личные контакты.

Одной из ключевых проблем остается отсутствие эффективной коммуникации между работодателями и людьми с инвалидностью. Бизнес фактически не имеет инструментов, чтобы напрямую донести информацию о вакансиях до потенциальных кандидатов.

Трудоустройство людей с инвалидностью с 1 января

Новые правила трудоустройства лиц с инвалидностью, которые существенно меняют подход к выполнению нормативов работодателями, заработали в Украине с 1 января 2026 года. В частности, контроль за их соблюдением теперь осуществляется не раз в год, а ежеквартально, а вместо штрафов введен специальный целевой взнос.

Отныне работодатели должны регулярно рассчитывать среднеучетное количество работников и на ее основе определять, сколько лиц с инвалидностью должны быть трудоустроены. Если норматив не выполнен, предприятие обязано самостоятельно начислить и уплатить взнос в Пенсионный фонд.

Такой подход фактически переводит систему в более гибкую модель: бизнес получает выбор - либо выполнять норматив через трудоустройство, либо компенсировать его финансово. В то же время усиливается ответственность за нарушения - предусмотрены штрафы за несвоевременную уплату взноса, ошибки в отчетности или ее непредставление.

Подробнее об изменениях - в материале РБК-Украина.

Мы также рассказывали о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров. Он происходит автоматически, но новая зарплата влияет на размер выплат не всегда.

Также писали о том, на какую работу могут претендовать ветераны в Украине и какие зарплаты предлагают.

