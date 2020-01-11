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ПФУ дав роз'яснення щодо виходу на пенсію у 2020 році

Новини » Економіка     11.01.2020 - 11:13
ПФУ дав роз'яснення щодо виходу на пенсію у 2020 році
Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Право на пенсію у 60 років мають лише ті, хто має офіційний трудовий стаж не менше 27 років

У 2020 році для виходу на пенсію чоловікам у 60 років та жінками у 59 років (з 1 квітня 2020 року - 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. Про це йдеться в роз'ясненні ПФУ.

Як нагадують у ПФУ, з кожним наступним роком страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році він становитиме 35 років.

ПФУ дав роз'яснення щодо виходу на пенсію у 2020 році

"Якщо у людини на час досягнення зазначеного пенсійного віку немає необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком пізніше, після досягнення 63 або 65 років. Якщо людина продовжуватиме офіційно працювати та набуде необхідний страховий стаж, то пенсія може бути призначена відразу після його набуття", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Пенсійному фонді, у разі відсутності необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком після 60 та 63 років, на пенсію можна вийти після 65 років. Але для цього потрібно мати мінімум 15 років страхового стажу. Тривалість страхового стажу, яка дає право на пенсію, визначається на дату досягнення пенсійного віку.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно із законом про державний бюджет України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") заявила, що підвищення пенсійного віку в Україні не є питанням завтрашнього дня, проте воно неминуче.

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