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ПФУ начал выплату пенсий в 2020 году

Новости » Экономика     04.01.2020 - 10:37
ПФУ начал выплату пенсий в 2020 году
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

На пенсии направили первые 8,8 млрд грн

Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По данным ПФУ, на пенсии направлены первые 8,8 млрд грн.

ПФУ начал выплату пенсий в 2020 году

Как сообщало РБК-Украина, согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") заявила, что повышение пенсионного возраста в Украине не является вопросом завтрашнего дня, однако оно неизбежно.

Напомним, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. По информации ПФУ, доля пенсионеров по разным категориям распределились следующим образом: по возрасту (76%) - средняя пенсия 3009 грн, по инвалидности (12%) - 2547 грн, в случае потери кормильца (6%) - 2853 грн, за выслугу лет (5%) - 4124 грн, социальные пенсии (1%) - 1571 грн.

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