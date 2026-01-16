Петиція проти допомоги Україні: Орбан пішов у ва-банк перед виборами

У п’ятницю, 16 січня, Віктор Орбан оголосив про запуск "національної петиції", яка має стати неформальним референдумом проти виділення коштів ЄС для України.

На тлі стагнації економіки прем'єр висунув ультиматум: виборці мають обрати між "війною та миром", де опозиція нібито веде країну до конфлікту.

Маніпуляції та тиск на опозицію

Основною мішенню кампанії Орбана став лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр. Рекламні щити провладної партії "Фідес" намагаються асоціювати Мадяра з Брюсселем, стверджуючи, що голосування за опозицію означатиме відправку "танків та молоді" на фронт.

Бездоказові закиди: Орбан заявив, що ЄС нібито тиснутиме на Угорщину для мобілізації її громадян, не навівши жодних фактів.

Позиція Мадяра: Лідер опозиції вже спростував ці закиди, наголосивши, що його партія виступає за мир, відкидає ідею призову та не підтримує ескалацію.

Боротьба за рейтинги на тлі кредиту ЄС

Рішення про петицію з'явилося одразу після пропозиції Єврокомісії надати Україні позику у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Угорщина, разом зі Словаччиною та Чехією, погодилася на цей план у грудні лише за умови відсутності фінансових зобов'язань для себе.

Настрої угорців щодо допомоги Україні змінилися: якщо у 2023 році "за" виступали 57%, то зараз підтримка впала до 36%, що дає Орбану простір для популістських гасел перед виборами 12 квітня.