Петиция против помощи Украине: Орбан пошел в ва-банк перед выборами

В пятницу, 16 января, Виктор Орбан объявил о запуске "национальной петиции", которая должна стать неформальным референдумом против выделения средств ЕС для Украины.

На фоне стагнации экономики премьер выдвинул ультиматум: избиратели должны выбрать между "войной и миром", где оппозиция якобы ведет страну к конфликту.

Манипуляции и давление на оппозицию

Основной мишенью кампании Орбана стал лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр. Рекламные щиты провластной партии "Фидес" пытаются ассоциировать Мадяра с Брюсселем, утверждая, что голосование за оппозицию будет означать отправку "танков и молодежи" на фронт.

Бездоказательные упреки: Орбан заявил, что ЕС якобы будет давить на Венгрию для мобилизации ее граждан, не приведя никаких фактов.

Позиция Мадяра: Лидер оппозиции уже опроверг эти упреки, подчеркнув, что его партия выступает за мир, отвергает идею призыва и не поддерживает эскалацию.

Борьба за рейтинги на фоне кредита ЕС

Решение о петиции появилось сразу после предложения Еврокомиссии предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Венгрия, вместе со Словакией и Чехией, согласилась на этот план в декабре только при условии отсутствия финансовых обязательств для себя.

Настроения венгров относительно помощи Украине изменились: если в 2023 году "за" выступали 57%, то сейчас поддержка упала до 36%, что дает Орбану пространство для популистских лозунгов перед выборами 12 апреля.