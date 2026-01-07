Орбана чекають важкі вибори: чи втримає він владу

Вперше за багато років у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з'явився суперник, який має реальні шанси усунути його від влади.

Варто зазначити, що лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр весь минулий рік нарощував електоральні м’язи. Вже тривалий час його політична сила обходить за рейтингами партію Орбана "Фідес".

За даними різних опитувань, відставання правлячої партії складає 7-10%. Водночас Мадяру ще рано святкувати перемогу.

Приблизно кожен четвертий виборець в Угорщині ще не визначився з симпатіями.

Традиційні переваги Орбана загалом зберігаються. До них слід віднести широкий контроль медіапростору, домінування в державних інститутах, можливість змінювати межі виборчих округів на свою користь, а також жорстке регулювання фінансування виборчих кампаній.

Крім того, залишаються правові та інституційні важелі, які Орбан може задіяти до виборів, щоб пом’якшити поразку від Мадяра.

"Наприклад, якщо перемога "Тиси" виглядатиме ймовірною, влада може скасувати або модифікувати механізм "компенсації переможцю", щоб мінімізувати масштаб поразки. Зниження чинного 5-відсоткового виборчого бар'єра дозволило б меншим партіям пройти до парламенту, що призвело б до розпорошення опозиційних голосів та послаблення "Тиси", - зазначив у коментарі РБК-Україна Расто Кужель, виконавчий директор "Memo 98" (Словаччина), організації, що займається моніторингом політичних процесів у Європі.

Водночас, за його словами, не можна виключати й більш крайні сценарії - включаючи спроби не допустити лідера партії Петера Мадяра до участі у виборах шляхом порушення кримінальних справ або навіть анулювання самих виборів, за аналогією з недавніми подіями на президентських виборах у Румунії.