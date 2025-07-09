Пес важко дихає? Коли це може бути тепловий удар та що робити негайно
У спеку собаки потерпають не менше за людей. І якщо людина може сказати, що їй зле, то пес - ні. Саме тому власник має вміти вчасно охолодити тварину та розпізнати ознаки перегріву, які можуть бути смертельно небезпечними.
Як вчасно розпізнати тепловий удар у собаки та правильно охолодити тварину у жаркі дні, розповідає РБК-Україна.
Як розпізнати тепловий удар у собаки
Тепловий удар у собаки може виникнути буквально за 10-15 хвилин перебування на сонці або у нагрітій квартирі. Ризики особливо високі у літніх псів, собак із плескатою мордою (мопси, бульдоги), а також у тварин із зайвою вагою.
Перегрів - це не просто задишка, а реальна загроза життю. У ветеринарній практиці це стан, при якому температура тіла тварини перевищує 40-41 градус.
Основні симптоми:
- Швидке важке дихання (пес “хапає” повітря)
- Надмірне слиновиділення
- Темно-червоні або синюваті ясна
- Відмова від їжі, млявість
- Блювота або пронос
- Втрачена координація, хитка хода
- Судоми або втрата свідомості
Якщо з'являється хоча б кілька з цих ознак - це невідкладний стан. Треба діяти одразу.
Тепловий удар в собаки - це дуже небезпечний стан (фото: Freepik)
Як охолодити собаку в спеку
Завжди має бути вода
- Слідкуйте, щоб миска з водою була повна і в тіні.
- Міняйте воду кожні кілька годин, якщо вона тепла.
- Можна дати декілька кубиків льоду або зробити льодовий бульйон (відвар без солі, заморожений у формі).
Створіть прохолодне місце
- Тримайте собаку в темному, провітрюваному приміщенні.
- Не залишайте в авто навіть на кілька хвилин!
- Мокрий рушник або килимок з ефектом охолодження (можна купити або зробити самостійно).
Зволожуйте лапи та живіт
- Протирайте живіт, лапи, пахви та вуха мокрою ганчіркою.
- Можна змочити шерсть, але не холодною водою.
Не вигулюйте у спеку
- Прогулянки лише до 9:00 ранку і після 20:00.
- Не бігайте з собакою.
- Уникайте гарячого асфальту - собака може обпекти подушечки на лапках.
Що робити при тепловому ударі у собаки
- Негайно перемістіть тварину в тінь або прохолодне приміщення
- Охолодіть воду для пиття, дайте трохи попити (але не заливати!)
- Покладіть мокрий рушник на живіт або лапи
- Обприскайте водою або зробіть прохолодний компрес (НЕ класти лід напряму!)
- Термометр у прямій кишці: якщо температура понад 40 градусів - звертайтесь до ветеринара негайно
Які породи у групі ризику
- Мопс, французький бульдог, бостон-тер'єр, персидські коти
- Літні тварини (7+ років)
- Собаки з ожирінням
- Чорні або темношерсті породи
Деякі собаки більш схильні до швидкого нагрівання (фото: Freepik)
Що робити категорично не можна
Не занурюйте собаку в крижану воду - це викличе судинний спазм
Не давайте парацетамол чи ліки для людей - це токсично
Не залишайте намордник у спеку - пес повинен вільно дихати
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Під час написання матеріалу були використані джерела: поради American Kennel Club, VCA Animal Hospitals, PetMD.com