Як спить ваш пес: поза сну собаки видає його страхи, звички і стан здоров'я

Спостерігати за сплячим песиком - одне з найзворушливіших занять для кожного власника. Від милого згортання калачиком до дрімання на колінах - ці моменти сповнені тепла. Але чи знали ви, що поза, в якій спить ваш друг, може розкрити важливі підказки про його здоров'я, рівень комфорту і, що найцікавіше, про його справжнє ставлення до вас?

Як за позою сну у собаки зрозуміти його настрій, здоров'я та психічний стан, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Star.

Розшифровуємо мову сну собаки

За словами Рейчел Роджерс, відомого дресувальника собак та фахівця з поведінки, пози наших чотирилапих друзів під час сну є своєрідним "дзеркалом" їхнього внутрішнього стану.

Сон на боці - довіра та абсолютний комфорт

Якщо ваш улюбленець спить на боці, ви можете бути спокійні. Ця поза є ознакою глибокого розслаблення, безпеки та повного комфорту у вашому домі.

"Ця позиція говорить про те, що собака почувається достатньо безпечно, щоб повністю розслабитися та увійти в глибшу стадію сну. Нерідко таку позу можна спостерігати у собак, які ділять ліжко зі своїми господарями або живуть у стабільному, довірливому середовищі. Деякі цуценята навіть імітують цей стиль сну у старших собак у домі, що підкреслює роль соціального навчання", – пояснює Роджерс.

На ногах господаря - тривога розлуки або страх покинутого

Собаки, які дрімають безпосередньо на ногах своїх власників або притулившись до них, можуть страждати від тривоги розлуки або страху бути покинутими.

"Сон безпосередньо на ногах опікуна або поруч із ними часто пов’язаний з тим, що собаки переживають тривогу розлуки або тривалу травму. Така поведінка особливо поширена у собак та цуценят, які пристосовуються до нового середовища, або у тих, хто раніше втратив зв’язок. Це служить формою заспокоєння та способом залишатися фізично близько до своєї людини, що відображає їхній страх бути покинутим", - пояснює експертка.

Якщо пес любить спати на ваших колінах - він тривожиться (фото: Freepik)

"Поза лева" або "поза сфінкса" - захисник на сторожі

Ця поза, коли собака лежить, підібгавши лапи під себе, як сфінкс або лев, може свідчити про те, що тварині важко повністю розслабитися, і вона готова миттєво діяти.

"Це часто зустрічається у захисних порід, таких як бельгійські малінуа, родезійські риджбеки та каталонські вівчарки - собак, відомих своїми охоронними інстинктами. Деяких собак навіть спостерігали, як вони сплять у такому положенні обличчям до дверей, що може свідчити про їхню захисну роль у сім'ї", - додає Рейчел.

Сон на спині - повна довіра та розслабленість

Гончі, які дрімають на своїх спинах, виставивши лапи догори, демонструють "повну довіру та розслабленість". Це одна з найбільш вразливих поз для собаки, яка показує, що вона почувається абсолютно безпечно.

"Ця вразлива позиція часто корелює з добре адаптованим та впевненим собакою. Цуценята також можуть лежати в такому положенні, щоб охолонути, оскільки вони не так добре регулюють температуру свого тіла, коли вони молоді. Ця поза під час сну загалом свідчить про емоційне благополуччя", - додає експертка.

"Поза круасана" - пошук тепла та захист

Коли ваш песик згортається калачиком, наче круасан, це може вказувати на те, що йому недостатньо тепло, або ж він інстинктивно прагне зберегти тепло тіла та захистити життєво важливі органи. Цю позу часто використовують гнучкі короткошерсті породи, такі як віппети та хорти.

"Це практична позиція, яка допомагає собакам зберігати тепло тіла та захищати життєво важливі органи. М’які ковдри або підігріті ліжка можуть допомогти собакам підтримувати комфорт, обираючи цю згорнуту позу", - каже фахівець.

Сон на спині вказує, що ваша собака розслаблена і щаслива (фото: Freepik)

Сон з підпертою головою - можливі проблеми зі здоров'ям

Якщо ваш улюбленець спить з піднятою головою, це може бути ознакою проблем зі здоров'ям, особливо дихальної системи.

"Це особливо поширене явище у порід з плоскою мордою, таких як французькі бульдоги, які можуть мати проблеми з такими захворюваннями, як апное сну або синдром брахіцефальної обструктивної дихальної системи. Постійно підняте положення голови під час сну, особливо якщо воно супроводжується гучним диханням, вимагає уваги ветеринара, оскільки це може бути ознакою обструкції дихальних шляхів або інших респіраторних проблем", - попереджає Рейчел.

Сон животом вниз - самодостатність та незалежність

Собаки, які сплять животом донизу, демонструють сильне почуття комфорту та незалежності. Ця поза дозволяє їм спокійно спати, зберігаючи при цьому прохолоду.

"Собаки, які сплять животом вниз, особливо вночі, часто демонструють сильне почуття комфорту та незалежності. Така поза дозволяє собаці спокійно спати, зберігаючи при цьому прохолоду, і вона особливо поширена у довгошерстих порід, таких як хаскі, маламути та акіти", - каже Роджерс.

Вивчення позицій сну вашого собаки не тільки допомагає краще зрозуміти його потреби та емоційний стан, а й може стати важливим індикатором для виявлення потенційних проблем зі здоров'ям. Придивляйтеся до своїх улюбленців - їхні сни можуть розповісти вам дуже багато!