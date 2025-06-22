Чому тварини їдять траву: приховані причини і коли це небезпечно
Якщо ваш собака або кіт раптом почав жувати траву або землю, не поспішайте сварити його - організм може подавати важливі сигнали.
Про те, чому домашні улюбленці вдаються до такої поведінки, розповіла РБК-Україна ветеринарна лікарка-гастроентеролог, спеціалістка з УЗД черевної порожнини Ольга Степаненко.
Основні причини, чому тварини їдять траву
Недостатня кількість клітковини
Якщо раціон незбалансований або ж підібраний не під фізіологічні потреби тварини, організм може “шукати” додаткові джерела клітковини. А вона міститься в хорошій кількості в траві.
Особливо це актуально для тварин на промисловому або однотипному кормі.
Стимуляція блювоти
Блювота, як і діарея, може бути захисним механізмом ШКТ, наприклад при паразитарних або вірусних інвазіях. І для того, щоб її викликати, тварина може наїстись трави.
У такий спосіб організм намагається самостійно очиститись.
Психогенна причина
Деяким тваринам подобається даний процес, наприклад, як метод заспокоєння.
Це може бути поведінковий ритуал - своєрідна “пет-терапія”.
Поїдання неїстівного як симптом
Це може говорити про порушення всмоктування поживних речовин (синдром мальабсорбції). В цьому випадку може виникати діарея, зниження маси тіла, надмірний апетит.
У таких ситуаціях варто звернутись до ветеринара та здати аналізи.
Що потрібно знати про небезпеку трави на вулиці
Поїдання трави на вулиці може мати негативні наслідки в плані паразитарної інвазії, там дуже часто люблять жити личинки, яйця гельмінтів та цисти найпростіших.
Тобто на вигляд звичайна зелень може нести реальну загрозу здоров’ю.
Запам’ятайте: якщо тварина регулярно їсть траву, землю чи неїстівні предмети - це не завжди "гра" або каприз.
У деяких випадках це ознака нестачі поживних речовин, стресу чи проблем із кишківником.
Варто проаналізувати раціон і поведінку, а також звернутись до фахівця для профілактики серйозних ускладнень.
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