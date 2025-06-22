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Чому тварини їдять траву: приховані причини і коли це небезпечно

Неділя 22 червня 2025 12:50
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Чому тварини їдять траву: приховані причини і коли це небезпечно Дуже часто пет-батьки помічають поїдання трави своїми улюбленцями (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Якщо ваш собака або кіт раптом почав жувати траву або землю, не поспішайте сварити його - організм може подавати важливі сигнали.

Про те, чому домашні улюбленці вдаються до такої поведінки, розповіла РБК-Україна ветеринарна лікарка-гастроентеролог, спеціалістка з УЗД черевної порожнини Ольга Степаненко.

Основні причини, чому тварини їдять траву

Недостатня кількість клітковини

Якщо раціон незбалансований або ж підібраний не під фізіологічні потреби тварини, організм може “шукати” додаткові джерела клітковини. А вона міститься в хорошій кількості в траві.

Особливо це актуально для тварин на промисловому або однотипному кормі.

Стимуляція блювоти

Блювота, як і діарея, може бути захисним механізмом ШКТ, наприклад при паразитарних або вірусних інвазіях. І для того, щоб її викликати, тварина може наїстись трави.

У такий спосіб організм намагається самостійно очиститись.

Психогенна причина

Деяким тваринам подобається даний процес, наприклад, як метод заспокоєння.

Це може бути поведінковий ритуал - своєрідна “пет-терапія”.

Поїдання неїстівного як симптом

Це може говорити про порушення всмоктування поживних речовин (синдром мальабсорбції). В цьому випадку може виникати діарея, зниження маси тіла, надмірний апетит.

У таких ситуаціях варто звернутись до ветеринара та здати аналізи.

Що потрібно знати про небезпеку трави на вулиці

Поїдання трави на вулиці може мати негативні наслідки в плані паразитарної інвазії, там дуже часто люблять жити личинки, яйця гельмінтів та цисти найпростіших.

Тобто на вигляд звичайна зелень може нести реальну загрозу здоров’ю.

Запам’ятайте: якщо тварина регулярно їсть траву, землю чи неїстівні предмети - це не завжди "гра" або каприз.

У деяких випадках це ознака нестачі поживних речовин, стресу чи проблем із кишківником.

Варто проаналізувати раціон і поведінку, а також звернутись до фахівця для профілактики серйозних ускладнень.

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