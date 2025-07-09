Собака тяжело дышит? Когда это может быть тепловой удар и что делать немедленно
В жару собаки страдают не меньше людей. И если человек может сказать, что ему плохо, то пес - нет. Именно поэтому владелец должен уметь вовремя охладить животное и распознать признаки перегрева, которые могут быть смертельно опасными.
Как вовремя распознать тепловой удар у собаки и правильно охладить животное в жаркие дни, рассказывает РБК-Украина.
Как распознать тепловой удар у собаки
Тепловой удар у собаки может возникнуть буквально за 10-15 минут пребывания на солнце или в нагретой квартире. Риски особенно высоки у пожилых кобелей, собак с приплюснутой мордой (мопсы, бульдоги), а также у животных с лишним весом.
Перегрев - это не просто одышка, а реальная угроза жизни. В ветеринарной практике это состояние, при котором температура тела животного превышает 40-41 градус.
Основные симптомы:
- Быстрое тяжелое дыхание (пес "хватает" воздух)
- Чрезмерное слюноотделение
- Темно-красные или синеватые десны
- Отказ от еды, вялость
- Рвота или понос
- Потерянная координация, шаткая походка
- Судороги или потеря сознания
Если появляется хотя бы несколько из этих признаков - это неотложное состояние. Надо действовать сразу.
Тепловой удар у собаки - это очень опасное состояние (фото: Freepik)
Как охладить собаку в жару
Всегда должна быть вода
- Следите, чтобы миска с водой была полная и в тени.
- Меняйте воду каждые несколько часов, если она теплая.
- Можно дать несколько кубиков льда или сделать ледовый бульон (отвар без соли, замороженный в форме).
Создайте прохладное место
- Держите собаку в темном, проветриваемом помещении.
- Не оставляйте в авто даже на несколько минут!
- Мокрое полотенце или коврик с эффектом охлаждения (можно купить или сделать самостоятельно).
Увлажняйте лапы и живот
- Протирайте живот, лапы, подмышки и уши мокрой тряпкой.
- Можно смочить шерсть, но не холодной водой.
Не выгуливайте в жару
- Прогулки только до 9:00 утра и после 20:00.
- Не бегайте с собакой.
- Избегайте горячего асфальта - собака может обжечь подушечки на лапках.
Что делать при тепловом ударе у собаки
- Немедленно переместите животное в тень или прохладное помещение
- Охладите воду для питья, дайте немного попить (но не заливать!)
- Положите мокрое полотенце на живот или лапы
- Опрыскайте водой или сделайте прохладный компресс (НЕ класть лед напрямую!)
- Термометр в прямой кишке: если температура более 40 градусов - обращайтесь к ветеринару немедленно
Какие породы в группе риска
- Мопс, французский бульдог, бостон-терьер, персидские кошки
- Пожилые животные (7+ лет)
- Собаки с ожирением
- Черные или темношерстные породы
Некоторые собаки более склонны к быстрому нагреву (фото: Freepik)
Что делать категорически нельзя
Не погружайте собаку в ледяную воду - это вызовет сосудистый спазм
Не давайте парацетамол или лекарства для людей - это токсично
Не оставляйте намордник в жару - пес должен свободно дышать
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При написании материала были использованы источники: советы American Kennel Club, VCA Animal Hospitals, PetMD.com