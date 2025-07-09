Собака тяжело дышит? Когда это может быть тепловой удар и что делать немедленно

В жару собаки страдают не меньше людей. И если человек может сказать, что ему плохо, то пес - нет. Именно поэтому владелец должен уметь вовремя охладить животное и распознать признаки перегрева , которые могут быть смертельно опасными.

Как вовремя распознать тепловой удар у собаки и правильно охладить животное в жаркие дни, рассказывает РБК-Украина .

Как распознать тепловой удар у собаки

Тепловой удар у собаки может возникнуть буквально за 10-15 минут пребывания на солнце или в нагретой квартире. Риски особенно высоки у пожилых кобелей, собак с приплюснутой мордой (мопсы, бульдоги), а также у животных с лишним весом.

Перегрев - это не просто одышка, а реальная угроза жизни. В ветеринарной практике это состояние, при котором температура тела животного превышает 40-41 градус.

Основные симптомы:

Быстрое тяжелое дыхание (пес "хватает" воздух)

Чрезмерное слюноотделение

Темно-красные или синеватые десны

Отказ от еды, вялость

Рвота или понос

Потерянная координация, шаткая походка

Судороги или потеря сознания

Если появляется хотя бы несколько из этих признаков - это неотложное состояние. Надо действовать сразу.

Тепловой удар у собаки - это очень опасное состояние (фото: Freepik)

Как охладить собаку в жару

Всегда должна быть вода

Следите, чтобы миска с водой была полная и в тени.

Меняйте воду каждые несколько часов, если она теплая.

Можно дать несколько кубиков льда или сделать ледовый бульон (отвар без соли, замороженный в форме).

Создайте прохладное место

Держите собаку в темном, проветриваемом помещении.

Не оставляйте в авто даже на несколько минут!

Мокрое полотенце или коврик с эффектом охлаждения (можно купить или сделать самостоятельно).

Увлажняйте лапы и живот

Протирайте живот, лапы, подмышки и уши мокрой тряпкой.

Можно смочить шерсть, но не холодной водой.

Не выгуливайте в жару

Прогулки только до 9:00 утра и после 20:00.

Не бегайте с собакой.

Избегайте горячего асфальта - собака может обжечь подушечки на лапках.

Что делать при тепловом ударе у собаки

Немедленно переместите животное в тень или прохладное помещение

Охладите воду для питья, дайте немного попить (но не заливать!)

Положите мокрое полотенце на живот или лапы

Опрыскайте водой или сделайте прохладный компресс (НЕ класть лед напрямую!)

Термометр в прямой кишке: если температура более 40 градусов - обращайтесь к ветеринару немедленно

Какие породы в группе риска

Мопс, французский бульдог, бостон-терьер, персидские кошки

Пожилые животные (7+ лет)

Собаки с ожирением

Черные или темношерстные породы

Некоторые собаки более склонны к быстрому нагреву (фото: Freepik)

Что делать категорически нельзя

Не погружайте собаку в ледяную воду - это вызовет сосудистый спазм

Не давайте парацетамол или лекарства для людей - это токсично

Не оставляйте намордник в жару - пес должен свободно дышать