Первый случай заражения коронавирусом подтвердила еще одна страна

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Министерство сообщило о случае заболевания, не уточняя пол и возраст зараженного

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщило в четверг Министерство здравоохранения Республики Сербской, передает издание Klix.ba.

Министерство сообщило о случае заболевания, не уточняя пол и возраст зараженного. В ближайшее время к прессе обратится министр здравоохранения республики Ален Шеранич, который подробно расскажет о случившемся.

Ранее из-за коронавируса все вузы и школы закрыли в Азербайджане. Также закрыть все школы в стране призвал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На данный момент известно о 287 случаев коронавируса в Японии.

Напомним, число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 79 человек. По состоянию утро 4 марта, сообщалось о более 2,5 тыс. случаях заражения в стране.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирусом заразился один из сотрудников Европейского оборонного агентства, штаб которого находится в Брюсселе.

Ранее издание сообщало, что Всемирный банк выделил 12 млрд долларов для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.