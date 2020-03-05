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Первый случай заражения коронавирусом подтвердила еще одна страна

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 10:12
Первый случай заражения коронавирусом подтвердила еще одна страна
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Министерство сообщило о случае заболевания, не уточняя пол и возраст зараженного

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщило в четверг Министерство здравоохранения Республики Сербской, передает издание Klix.ba.

Министерство сообщило о случае заболевания, не уточняя пол и возраст зараженного. В ближайшее время к прессе обратится министр здравоохранения республики Ален Шеранич, который подробно расскажет о случившемся.

Ранее из-за коронавируса все вузы и школы закрыли в Азербайджане. Также закрыть все школы в стране призвал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На данный момент известно о 287 случаев коронавируса в Японии.

Напомним, число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 79 человек. По состоянию утро 4 марта, сообщалось о более 2,5 тыс. случаях заражения в стране.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирусом заразился один из сотрудников Европейского оборонного агентства, штаб которого находится в Брюсселе.

Ранее издание сообщало, что Всемирный банк выделил 12 млрд долларов для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.

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