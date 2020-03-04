Италия закрыла все школы и вузы в стране из-за коронавируса

Иллюстративное фото (thetimes.co.uk)

До этого школы были закрыты только в северных регионах Италии

Правительство Италии решило закрыть все школы и университеты в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

Сообщается, что все учебные заведения будут закрыты до середины марта. До этого были закрыты несколько школ в северных регионах Италии, наиболее пострадавших от эпидемии вируса.

Ранее из-за коронавируса все вузы и школы закрыли в Азербайджане. Также закрыть все школы в стране призвал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На данный момент известно о 287 случаев коронавируса в Японии.

Напомним, число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 79 человек. По состоянию утро 4 марта, сообщалось о более 2,5 тыс. случаях заражения в стране.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирусом заразился один из сотрудников Европейского оборонного агентства, штаб которого находится в Брюсселе.

Всего в мире зафиксировано больше 93 тыс. случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, умерли почти 3,2 тыс. человек.