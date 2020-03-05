Перший випадок зараження коронавірусом підтвердила ще одна країна

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Міністерство повідомило про випадок захворювання, не уточнюючи стать і вік зараженого

Перший випадок захворювання коронавірусом виявлено в Боснії і Герцеговині. Про це повідомило в четвер Міністерство охорони здоров'я Республіки Сербської, передає видання Klix.ba.

Міністерство повідомило про випадок захворювання, не уточнюючи стать і вік зараженого. Найближчим часом до преси звернеться міністр охорони здоров'я республіки Ален Шераніч, який докладно розповість про те, що трапилося.

Раніше через коронавірус всі вузи та школи закрили в Азербайджані. Також закрити всі школи в країні закликав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. На даний момент відомо про 287 випадків коронавірусу в Японії.

Нагадаємо, число смертельних випадків від коронавірусу COVID-19 в Італії зросло до 79 осіб. Станом на ранок 4 березня, повідомлялося про понад 2,5 тис. випадків зараження в країні.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірусом заразився один зі співробітників Європейського оборонного агентства, штаб якого знаходиться в Брюсселі.

Раніше видання повідомляло, що Всесвітній банк виділив 12 млрд доларів для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу.