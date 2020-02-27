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В Японии планируют закрыть все школы из-за коронавируса

Новости » В мире     27.02.2020 - 12:54
В Японии планируют закрыть все школы из-за коронавируса
Фото: Синдзо Абэ (flickr.com/nato)

Карантин может действовать до начала весенних каникул

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ требует закрытия всех школ в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает NHK.

Предполагается, что данные меры будут действовать до начала весенних каникул.

Отметим, украинцам в Японии, особенно людям пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, советуют избегать районов, где зафиксированы случаи заболеваний, не иметь контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, а также пользоваться защитными масками в местах скопления людей.

Кроме того, Международный олимпийский комитет не исключает отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса в Японии.

Хотя в середине февраля Всемирная организация здравоохранения не видела причин для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что количество жертв коронавируса в Японии возросло до семи человек. Седьмой жертвой коронавируса в стране стал житель Токио, которому было за 80. Он умер от воспаления легких после заражения коронавирусом.

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