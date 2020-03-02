В Азербайджане закрыли все учебные заведения из-за коронавируса

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Учебный процесс планируется возобновить 10 марта

Власти Азербайджана приняли решение закрыть все вузы и школы в стране из-за опасений распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Azerbaycan24.

В оперативном штабе при Кабинете министров страны пояснили, что такие меры предпринимаются в профилактических целях. Учебный процесс планируется возобновить 10 марта.

"С целью профилактики инфекционных заболеваний, повышения эффективности осуществляемых в этой области соответствующих профилактических мер, активизации лечебно-профилактических, дезинфицирующих и других профилактических работ во всех учебных заведениях страны, было принято решение приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях с 3 марта 2020 года до 9 марта (занятия начнутся с 10 марта)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2 марта коронавирусом в Азербайджане заразились три человека.

Напомним, в конце февраля Азербайджан приостановил пассажирское сообщение с Ираном, где за последнее время коронавирусом заразились почти 1000 человек, из 54 которых скончались от инфекции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что закрыть все школы в стране призвал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На данный момент известно о 239 случаях коронавируса в Японии.