ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Первый случай коронавируса зафиксировали в пограничной службе

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 18:14
Первый случай коронавируса зафиксировали в пограничной службе
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Вирус подтвердили у пограничника одного из подразделений в Закарпатской области

Государственная пограничная служба заявила о первом случае инфицирования коронавирусом среди пограничников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

COVID-19 обнаружили у пограничника одного из подразделений в Закарпатской области. Военного с высокой температурой госпитализировали несколько дней назад. В больнице мужчине диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию. Экспресс-тест также не выявил коронавируса.

"После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты подтверждают наличие у него заболевания COVID-19. Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме", - сообщили в ГПСУ.

В настоящее время устанавливаются все лица, с которыми контактировал инфицированный. На самоизоляцию и обсервацию поместили также персонал подразделения, в котором служит пограничник.

В ГПСУ также отметили, что с февраля, вследствие контакта с инфицированными лицами, более 300 пограничников находились под наблюдением врачей на самоизоляции или обсервации в лечебных учреждениях.

Напомним, сегодня коронавирус обнаружили у военнослужащего Национальной гвардии. Военного госпитализировали в Харьковский госпиталь МВД.

Также РБК-Украина сообщало, что 23 случая коронавируса зафиксировали в Вооруженных силах. Один из них летальный, еще один пациент выздоровел. За последние сутки подтвердили четыре новых заболевания среди военнослужащих.

В Ровенской области коронавирусом заразились более 40 медиков Коронавирус у Новинского: где заразился нардеп
Новости Украины Государственная пограничная службапограничникиКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь