Первый случай коронавируса зафиксировали в пограничной службе

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Вирус подтвердили у пограничника одного из подразделений в Закарпатской области

Государственная пограничная служба заявила о первом случае инфицирования коронавирусом среди пограничников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

COVID-19 обнаружили у пограничника одного из подразделений в Закарпатской области. Военного с высокой температурой госпитализировали несколько дней назад. В больнице мужчине диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию. Экспресс-тест также не выявил коронавируса.

"После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты подтверждают наличие у него заболевания COVID-19. Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме", - сообщили в ГПСУ.

В настоящее время устанавливаются все лица, с которыми контактировал инфицированный. На самоизоляцию и обсервацию поместили также персонал подразделения, в котором служит пограничник.

В ГПСУ также отметили, что с февраля, вследствие контакта с инфицированными лицами, более 300 пограничников находились под наблюдением врачей на самоизоляции или обсервации в лечебных учреждениях.

Напомним, сегодня коронавирус обнаружили у военнослужащего Национальной гвардии. Военного госпитализировали в Харьковский госпиталь МВД.

Также РБК-Украина сообщало, что 23 случая коронавируса зафиксировали в Вооруженных силах. Один из них летальный, еще один пациент выздоровел. За последние сутки подтвердили четыре новых заболевания среди военнослужащих.