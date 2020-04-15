Перший випадок коронавірусу зафіксували у прикордонній службі

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Вірус підтвердили у прикордонника одного із підрозділів у Закарпатській області

Державна прикордонна служба заявила про перший випадок інфікування коронавірусом серед прикордонників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

COVID-19 виявили у прикордонника одного із підрозділів у Закарпатській області. Військового з високою температурою госпіталізували кілька днів тому. У лікарні чоловіку діагностували гостру респіраторно-вірусну інфекцію. Експрес-тест також не виявив коронавірусу.

"Після цього, під час перебування на лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, що надійшли, підтверджують наявність у нього захворювання на COVID-19. Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі", - повідомили у ДПСУ.

Наразі встановлюються всі особи, з якими контактував інфікований. На самоізоляцію та обсервацію помістили також персонал підрозділу, у якому служить прикордонник.

У ДПСУ також зазначили, що з лютого, через контакт з інфікованими особами, понад 300 прикордонників перебувало під медичним наглядом лікарів на самоізоляції чи обсервації в лікувальних закладах.

Нагадаємо, сьогодні коронавірус виявили у військовослужбовця Національної гвардії. Військового госпіталізували до Харківського госпіталю МВС.

Також РБК-Україна повідомляло, що 23 випадки коронавірусу зафіксували у Збройних силах. Один з них летальний, ще один пацієнт одужав. За останню добу підтвердили чотири нових захворювання серед військовослужбовців.