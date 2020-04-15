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В ВСУ подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 10:34
В ВСУ подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки выявили 4 новых случая заражения

В Вооруженных силах Украины за прошлые сутки, 14 аперля, подтвердили четыре новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ.

Сообщается, по состоянию на 07:00 15 апреля в ВСУ подтверждены 23 случая заболевания COVID-19, из них 1 человек выздоровел, 1 - умер. Новые случаи подтвердили у военнослужащих Житомирского, Одесского, Винницкого и Хмельницкого гарнизонов:

  • У военнослужащего Житомирского гарнизона, с 08.04.2020 находился на изоляции в связи с контактом больной лицом. 14.04.2020 госпитализированы в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное;
  • У военнослужащего Одесского гарнизона, с 09.04.2020 находится на стационарном лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом «пневмония». Состояние средней степени тяжести;
  • У военнослужащего Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11.04.2020 в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы;
  • У военнослужащего Хмельницкого гарнизона, с 07.04.2020 находится на лечении в Черновицкой областной клинической больницы с диагнозом "подозрение на COVID-19". Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.

Также отмечается, что на изоляции, включая самоизоляцию, находятся 307 человек. В ближайшие три дня изоляция заканчивается у 47 военных.

Напомним, за 13 апреля в ВСУ впервые за 10 дней не подтвердили ни одного случая коронавируса.

Отметим, по состоянию на утро 15 апреля в Украине подтверждено 3764 случая коронавируса. При этом за прошлые сутки в Украине зафиксирован антирекорд по количеству новых заболеваний - 392 заболевания.

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