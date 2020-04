Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти ожидают новую вспышку коронавируса в Украине после Пасхи.

Борьба с коронавирусом усиливается в Украине и мире. Перед Пасхой в стране закрываются храмы и кладбища, блокируются въезды в города, а в Минздраве предупреждают о новой вспышке болезни. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 15 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

в стране заражены коронавирусом 3372 человека

умерли от осложнений болезни 98 украинцев

Минздрав опасается всплеска пандемии после Пасхи

церковь позволила верующим участвовать в пасхальных богослужениях на улице

в мире проходят испытания 70 вакцин против COVID-19

Статистика по Украине

За последние сутки в Украине заразились коронавирусом 270 человек, 5 скончались от осложнений. Всего в стране насчитывается 3372 инфицированных, умерли от болезни 98.

Значительная часть всех зараженных - медицинские работники. По информации главы Минздрава Максима Степанова, в Украине сегодня COVID-19 подтвержден у 594 сотрудников системы здравоохранения.

В Киево-Печерской лавре выявлены еще два случая заражения, от болезни умер 42-летний монах. Мэрия закрыла Лавру для посещения и установила на входах посты полиции и Нацгвардии.

Усиление карантина в Украине перед Пасхой

Власти столицы усиливают контроль на всех въездах в город. "С 16 апреля до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующих в столицу. Это касается автобусов, пассажирского и легкового транспорта, перевозящих более трех пассажиров включая водителя", - заявил мэр Виталий Кличко. Кроме того, закрываются все кладбища столицы, а поминальные дни переносятся на июнь.

В Минздраве опасаются, что массовое посещение церквей на Пасху приведет к очередному всплеску пандемии в стране и может нивелировать все усилия по сдерживанию коронавируса в Украине. "Маркерная точка - это 24 апреля, дата, которая нам покажет ситуацию, это как раз 5-7 день после Пасхи, мы увидим есть ли у нас всплеск после празднования… Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей," – сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По данным социологов группы "Рейтинг", большая часть украинцев (80%) поддерживают усиление карантина на Пасху и майские праздники. 85% опрошенных не планируют идти в церковь. При этом большинство высказывается против увеличения штрафов и введения уголовной ответственности за нарушение карантина.

"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине", - заявил президент Владимир Зеленский.

Украинская православная церковь московского патриархата разрешила верующим участвовать в пасхальных богослужениях на улице возле храмов. "В храмах пасхальные богослужения будут совершаться. Те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", - сказал в видеообращении предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

Борьба с пандемией в мире

В мире разрабатываются 70 вакцин против коронавируса. Три их них уже находятся на этапе проверки на людях. Наиболее успешную экспериментальную вакцину разработали в Гонконге исследователи CanSino Biologics Inc. и Пекинского института биотехнологии. Власти Китая ее одобрили к проверкам на людях в эпицентре вируса. Еще два варианта средства против COVID-19 созданы американскими фармацевтами Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc. В данный момент фармацевты пытаются сократить время на испытания, необходимое для запуска вакцины на рынок. Обычно на это уходит около 10-15 лет.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения заметили, что часть выздоровевших от коронавируса не защищены от повторного заражения. Кроме того, в организации еще раз напомнили о чрезвычайной опасности этой инфекции. "COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен - в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пик смертности пандемии уже пройден. 12 апреля от COVID-19 умер 671 житель штата, а днем ранее было зафиксировано 758 летальных случаев. Всего в этом штате от коронавируса погибли почти половина всех жертв болезни в США, 10 тыс. 56 человек. Чиновник считает, что пандемия не завершится, пока нет вакцины, на что может потребоваться от 12 до 18 месяцев. “Я хочу, чтобы это закончилось завтра. Но это нереально”, - сказал губернатор штата Куомо. На данный момент в США насчитывается 585 тыс 155 инфицированных, умерли от болезни 23 тыс 664 человека, вылечились 37 тыс.

В Испании также заявили о достижении пика распространения коронавируса в стране. По словам министра здравоохранения Сальвадора Илла, увеличение числа выздоровевших составляет 6%, в то же время рост смертности не превышает 3%. Количество зараженных испанцев достигло 170 тыс 99.

Турецкие власти заявили о вспышке заболевания. Количество заразившихся за сутки составило 4093 человека, умерли 98. По данным Минздрава, в стране болеют коронавирусом 61 тыс 49 граждан, погибли 1296, вылечились 3957.

Грузинские власти продлили режим чрезвычайного положения до 10 мая, а также полностью закрыли на въезд и выезд города Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. За все время пандемии в стране заразились 296 человек, умерли 3.