У военнослужащего Нацгвардии подтвердили коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Военный находится в Харьковском госпитале МВД

У военнослужащего Национальной гвардии подтвердили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Как сообщается, вирус обнаружили у военнослужащего срочной службы Харьковской бригады оперативного назначения.

"Сейчас состояние военного удовлетворительное. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

У мужчины 9 апреля была высокая температура во время медицинского осмотра перед подготовкой к несению службы. Его госпитализировали в Харьковский госпиталь Министерства внутренних дел, где провели экспресс-тест на COVID-19. Тест показал отрицательный результат.

Для продолжения лечения с диагнозом "пневмония" бойца направили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу. 14 апреля ему сделали ПЦР-тест, который дал положительный результат на коронавирус.

"На данный момент состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь. В воинской части проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным Министерством здравоохранения. Лица, контактировавшие с больным, за ними наблюдают медики",- говорится в сообщении.

Напомним, на данный момент в ВСУ зафиксировано 23 случая коронавируса, один из них летальный, один пациент выздоровел. За последние сутки подтвердили четыре новых заболевания среди военнослужащих.