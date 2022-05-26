Литва объявила сбор средств на "Байрактар" для Украины

В Литве начался сбор средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" турецкого производства для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анашаускаса.

"Литовцы покупают "Байрактар" для Украины. За один день был собран 1 млн евро (нужно 5 млн евро)", - отметил он.

Он также опубликовал реквизиты для желающих помочь собрать средства на беспилотник: