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Литва объявила сбор средств на "Байрактар" для Украины

Новина українською →
Вильнюс, Четверг 26 мая 2022 09:45
Литва объявила сбор средств на "Байрактар" для Украины Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас (facebook.com/arvydas.anusauskas)
Автор: Артем Горовенко

В Литве начался сбор средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" турецкого производства для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анашаускаса.

"Литовцы покупают "Байрактар" для Украины. За один день был собран 1 млн евро (нужно 5 млн евро)", - отметил он.

Он также опубликовал реквизиты для желающих помочь собрать средства на беспилотник:

  • Получатель: Všį Laisvės TV
  • Номер счета: LT167300010156927144
  • SWIFT: HABALT22
  • Назначение: Bayraktar

Напомним, ранее Генеральный штаб Украины заявлял, что российские оккупанты уничтожают аэродромную инфраструктуру в Черноморской операционной зоне, чтобы сделать невозможным применение "Байрактаров".

С начала российского вторжения боевые беспилотники "Байрактар" зарекомендовали себя с лучшей стороны. Одно из крайних успешных применений было по российской технике на захваченном острове Змеиный.

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