Литва объявила сбор средств на "Байрактар" для Украины
В Литве начался сбор средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" турецкого производства для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анашаускаса.
"Литовцы покупают "Байрактар" для Украины. За один день был собран 1 млн евро (нужно 5 млн евро)", - отметил он.
Он также опубликовал реквизиты для желающих помочь собрать средства на беспилотник:
- Получатель: Všį Laisvės TV
- Номер счета: LT167300010156927144
- SWIFT: HABALT22
- Назначение: Bayraktar
Напомним, ранее Генеральный штаб Украины заявлял, что российские оккупанты уничтожают аэродромную инфраструктуру в Черноморской операционной зоне, чтобы сделать невозможным применение "Байрактаров".
С начала российского вторжения боевые беспилотники "Байрактар" зарекомендовали себя с лучшей стороны. Одно из крайних успешных применений было по российской технике на захваченном острове Змеиный.
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