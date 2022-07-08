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Купленный народом Литвы беспилотник Bayraktar прибыл в Украину

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Киев, Пятница 08 июля 2022 23:51
Купленный народом Литвы беспилотник Bayraktar прибыл в Украину Купленный Литвой беспилотник Bayraktar доставили в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ударный беспилотник Bayraktar с собственным именем Vanagas, средства на который собирали жители Литвы, уже доставили в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Сообщается, что литовская армия взяла на себя вопросы логистики, а Минобороны позаботилось о контрактах на закупку, организовало все юридические формальности в соответствии с законодательными требованиями, чтобы дрон с оружием мог добраться до Украины.

Напомним, в мае Литва объявила сбор средств на покупку беспилотника для Украины. Литовцы собрали 5 млн евро за 3,5 дня. Тогда Турция решила передать Украине боевой дрон бесплатно.

Как сообщалось ранее, украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен для фонда Сергея Притулы, чтобы приобрести беспилотники для ВСУ.

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