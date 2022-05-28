Литовцы собрали деньги на "Байрактар" для ВСУ за три дня

Жители Литвы за 3,5 дня собрали 5 млн евро для того, чтобы купить БПЛА "Байрактар" и передать его ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter правительства Литвы.

"Всего за 3,5 дня жители Литвы собрали 5 миллионов евро на покупку беспилотника Bayraktar для Украины в рамках краудфандинговой инициативы", - сказано в сообщении литовского ведомства.

По информации Reuters, литовцы жертвовали в основном небольшие суммы, но неравнодушных оказалось немало.

"Это первый случай в истории, когда простые люди собирают деньги, чтобы купить что-то вроде Bayraktar. Это беспрецедентно, это невероятно", - заявил посол Украины в Литве Петр Бешта.