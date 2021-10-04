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Первым вице-спикером Рады может стать глава СН, - источники

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 09:18
Первым вице-спикером Рады может стать глава СН, - источники Фото: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В президентской команде планируют отправить в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова уже в этот четверг. Голосов за это, по предварительным оценкам, должно хватить.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров".

Преемник Разумкова на посту давно известен - первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Тогда как его освободившееся кресло, как предполагается, займет первый замглавы фракции "СН" и глава партии власти Александр Корниенко.

Напомним, "Слуги народа" начали собирать подписи за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал процедуру отставки Разумкова. Как отметил лидер страны, это вопрос внутрифракционный.

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