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Першим віце-спікером Ради може стати голова СН, - джерела

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 09:18
Першим віце-спікером Ради може стати голова СН, - джерела Фото: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У президентській команді планують відправити у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова вже цього четверга. Голосів за це, за попередніми оцінками, має вистачити.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів".

Наступник Разумкова на посаді давно відомий - перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Тоді як його звільнене крісло, як передбачається, займе перший заступник голови фракції "СН" і голова партії влади Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, "Слуги народу" почали збирати підписи за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський прокоментував процедуру відставки Разумкова. Як зазначив лідер країни, це питання внутрішньофракційне.

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